Шустер считает, что потеря Крооса для «Реала» перевешивает приход Мбаппе

«Мбаппе приходит, но вы теряете Крооса. Люди забывают, что это будет проблемой для “Мадрида”. Мбаппе — очень позитивный момент. Винисиус и Родриго — очень классные игроки. Но в центре поля у меня есть сомнения. Организация Крооса была очень важна для этой команды, и теперь их футбол потеряет много качества в центре», — приводит слова Шустера Marca,