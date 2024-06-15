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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Шустер считает, что потеря Крооса для «Реала» перевешивает приход Мбаппе

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Бернд Шустер высказался о ситуации в мадридском клубе после прихода Килиана Мбаппе и ухода Тони Крооса.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Мбаппе приходит, но вы теряете Крооса. Люди забывают, что это будет проблемой для “Мадрида”. Мбаппе — очень позитивный момент. Винисиус и Родриго — очень классные игроки. Но в центре поля у меня есть сомнения. Организация Крооса была очень важна для этой команды, и теперь их футбол потеряет много качества в центре», — приводит слова Шустера Marca,

3 июня Килиан Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Недавно Тони Кроос объявил об окончании карьеры после Евро-2024. За «Реал» немец больше не сыграет.

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