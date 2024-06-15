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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Куман: Тренировать «Барсу» было самым трудным в карьере, я не получил поддержки президента

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался по поводу своей работы в «Барселоне».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Я уже говорил об этом. Я не получил такой поддержки от президента, как Хави. В то время меня уволили, и, по-моему, мы отставали от “Мадрида” на девять очков. А сейчас они отставали на 10 очков. Чтобы быть успешным, нужно иметь поддержку президента.

Тренировать “Барсу” было самым трудным в моей карьере. Болельщики “Барсы” помнят и будут помнить меня как человека, который забил гол, принёсший клубу первый Кубок европейских чемпионов», — приводит слова Кумана Sport.es.

Ранее Куман прокомментировал новость о том, что полузащитник Френки де Йонг всё же не сможет помочь национальной команде на предстоящем чемпионате Европы 2024 года в Германии.

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