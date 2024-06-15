Куман: Тренировать «Барсу» было самым трудным в карьере, я не получил поддержки президента

«Я уже говорил об этом. Я не получил такой поддержки от президента, как Хави. В то время меня уволили, и, по-моему, мы отставали от “Мадрида” на девять очков. А сейчас они отставали на 10 очков. Чтобы быть успешным, нужно иметь поддержку президента.



Тренировать “Барсу” было самым трудным в моей карьере. Болельщики “Барсы” помнят и будут помнить меня как человека, который забил гол, принёсший клубу первый Кубок европейских чемпионов», — приводит слова Кумана Sport.es.