Ивич: предложения от «ПСЖ» к Сафонову не было бы, если бы «Краснодар» занял 6−7-е место

«Я очень счастлив за Матвея! Он всецело заслуживает перейти в хорошую команду Европы! Не будем забывать, что прошлый сезон не был лучшим для него. Но, усердно работая с командой и тренером вратарей, он улучшил и себя, и команду. Уверен, что, если бы “Краснодар” закончил сезон на шестом или седьмом месте, никакого предложения от “ПСЖ” не поступило бы», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».