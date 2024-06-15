Разгромом завершился матч «Шахтер» — «Атырау» в КПЛ

Источник: ФК "Шахтер"

Встреча в Караганде завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Первый мяч на 24-й минуте забил португальский форвард «нефтяников» Педро Эуженио.

В дебюте второго тайма Наурызбек Жагоров (47 минута) удвоил преимущество гостей. А финальную точку на 81-й минуте поставил Игорь Стасевич.

Таким образом, «Атырау» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Шахтера» семь баллов и предпоследняя 12-я строчка в таблице КПЛ.