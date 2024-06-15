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18:40 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч «Шахтер» — «Атырау» в КПЛ

Карагандинский «Шахтер» и «Атырау» сыграли в матче 11-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Шахтер Кг
АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Шахтер"

Встреча в Караганде завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Первый мяч на 24-й минуте забил португальский форвард «нефтяников» Педро Эуженио.

В дебюте второго тайма Наурызбек Жагоров (47 минута) удвоил преимущество гостей. А финальную точку на 81-й минуте поставил Игорь Стасевич.

Таким образом, «Атырау» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Шахтера» семь баллов и предпоследняя 12-я строчка в таблице КПЛ.

В следующем туре 23 июня «Атырау» примет на своем поле «Тобол», а «Шахтер» в этот день сыграет на выезде с «Актобе».

Шахтер Кг
0:3
Первый тайм: 0:0
Атырау
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