Немец Хюрцелер возглавил «Брайтон» и стал самым молодым тренером в истории АПЛ

Хюрцелер подписал контракт до лета 2027 года. Ранее он возглавлял немецкий «Санкт-Паули». В прошедшем сезоне его команда заняла первое место во второй бундеслиге и вышла в высший дивизион.

Кроме того, 31-летний Хюрцелер стал самым молодым постоянным тренером в истории АПЛ. Ранее рекордсменом был валлиец Крис Коулман, который в 32 года возглавил «Фулхэм».