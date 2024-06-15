Немец Хюрцелер возглавил «Брайтон» и стал самым молодым тренером в истории АПЛ
«Брайтон» объявил о назначении немца Фабиана Хюрцелера новым главным тренером команды.
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«Брайтон» объявил о назначении немца Фабиана Хюрцелера новым главным тренером команды.
Хюрцелер подписал контракт до лета 2027 года. Ранее он возглавлял немецкий «Санкт-Паули». В прошедшем сезоне его команда заняла первое место во второй бундеслиге и вышла в высший дивизион.
Кроме того, 31-летний Хюрцелер стал самым молодым постоянным тренером в истории АПЛ. Ранее рекордсменом был валлиец Крис Коулман, который в 32 года возглавил «Фулхэм».
«Брайтон» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице АПЛ. После окончания сезона команду покинул Роберто Де Дзерби, который возглавлял «чаек» с сентября 2022 года.