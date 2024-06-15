Первым поражением Кержакова обернулся матч «Кайрата» в КПЛ

Источник: ФК "Кайрат"

Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 31-й минуте забил сербский легионер Игор Иванович.

«Тобол» набрал 15 очков и поднялся с восьмого места на шестое, обойдя «Астану» и «Жетысу». У «Кайрата» 16 баллов и по-прежнему вторая строчка.

Отметим, что «Тобол» проводил встречу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Нурбола Жумаскалиева. Он заменил ушедшего в отставку Милича Чурчича.

Что касается «Кайрата», то это первое поражение для российского специалиста Александра Кержакова у руля алматинцев. Кержакова назначили на этот пост в конце мая.