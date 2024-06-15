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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:28 (мск), источник: Vesti.kz

Первым поражением Кержакова обернулся матч «Кайрата» в КПЛ

Состоялся матч 11-го тура КПЛ-2024 между «Тоболом» и «Кайратом», сообщают Vesti.kz.

Тобол Кс
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Кайрат"

Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 31-й минуте забил сербский легионер Игор Иванович.

«Тобол» набрал 15 очков и поднялся с восьмого места на шестое, обойдя «Астану» и «Жетысу». У «Кайрата» 16 баллов и по-прежнему вторая строчка.

Отметим, что «Тобол» проводил встречу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Нурбола Жумаскалиева. Он заменил ушедшего в отставку Милича Чурчича.

Что касается «Кайрата», то это первое поражение для российского специалиста Александра Кержакова у руля алматинцев. Кержакова назначили на этот пост в конце мая.

Следующий тур «Кайрат» пропускает, а «Тобол» 23 июня сыграет на выезде с «Атырау».

Тобол Кс
1:0
Первый тайм: 0:0
Кайрат
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