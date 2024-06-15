«Кайсар» обошел «Астану» в КПЛ
Состоялся матч 11-го тура КПЛ-2024 между «Кайсаром» и «Тураном», сообщают Vesti.kz.
Кайсар
ТуранЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Состоялся матч 11-го тура КПЛ-2024 между «Кайсаром» и «Тураном», сообщают Vesti.kz.
Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:1. Первыми отличились гости: гол на 12-й минуте забил Артем Архипов.
Хозяева отыгрались на 31-й минуте, когда отличился Валерий Громыко.
Благодаря этой ничьей «волки» набрали 13 очков и на один балл обходят «Астану» (они поднялись с девятого на восьмое место). Столичный клуб завтра 16 июня примет «Ордабасы».
У «Турана» восемь очков и 11 место в турнирной таблице.
В следующем туре «Кайсар» 22 июня сыграет на выезде с «Жетысу», а «Туран» 23 июня примет «Елимай».