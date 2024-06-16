Владелец «Ромы» Фридкин заплатит за «Эвертон» 475 миллионов евро
Владелец «Ромы» Дэн Фридкин купит «Эвертон» за 475 миллионов евро, сообщает TuttoMercatoWeb.
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Владелец «Ромы» Дэн Фридкин купит «Эвертон» за 475 миллионов евро, сообщает TuttoMercatoWeb.
По данным источника, Фридкин получит в результате сделки 94,1 процента акций, которые сейчас принадлежат нынешнему владельцу английского клуба Фархаду Мошири. Проверка соглашения АПЛ займет больше месяца, однако никаких проблем не ожидается.
Мошири является председателем совета директоров и акционер USM Holdings. Акции «Эвертона» он приобрел в 2016 году.
Компания Фридкина Friedkin Group стала владельцем «Ромы» в августе 2020 года. По информации СМИ, сумма сделки составила около 600 миллионов евро.