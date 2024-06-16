Владелец «Ромы» Фридкин заплатит за «Эвертон» 475 миллионов евро

По данным источника, Фридкин получит в результате сделки 94,1 процента акций, которые сейчас принадлежат нынешнему владельцу английского клуба Фархаду Мошири. Проверка соглашения АПЛ займет больше месяца, однако никаких проблем не ожидается.

Мошири является председателем совета директоров и акционер USM Holdings. Акции «Эвертона» он приобрел в 2016 году.