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08:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владелец «Ромы» Фридкин заплатит за «Эвертон» 475 миллионов евро

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин купит «Эвертон» за 475 миллионов евро, сообщает TuttoMercatoWeb.

ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По данным источника, Фридкин получит в результате сделки 94,1 процента акций, которые сейчас принадлежат нынешнему владельцу английского клуба Фархаду Мошири. Проверка соглашения АПЛ займет больше месяца, однако никаких проблем не ожидается.

Мошири является председателем совета директоров и акционер USM Holdings. Акции «Эвертона» он приобрел в 2016 году.

Компания Фридкина Friedkin Group стала владельцем «Ромы» в августе 2020 года. По информации СМИ, сумма сделки составила около 600 миллионов евро.

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