Артём Довбик может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ

Журналист Руди Галетти рассказал, что Довбик интересен лондонскому клубу. «Арсенал» попросил информацию об Артёме Довбике, он — среди имён в списке для усиления атаки. «Наполи», представители которого уже приблизились к его окружению, также участвует в гонке за украинца вместе с другими клубами, включая «Атлетико», — написал Руди Галетти в своих соцсетях.