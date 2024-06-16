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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Артём Довбик может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ

26-летний форвард национальной команды Украины и испанской «Жироны» Артём Довбик привлёк внимание многих клубов Европы, среди которых фигурирует и «Арсенал».

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Источник: AP 2023

Журналист Руди Галетти рассказал, что Довбик интересен лондонскому клубу. «Арсенал» попросил информацию об Артёме Довбике, он — среди имён в списке для усиления атаки. «Наполи», представители которого уже приблизились к его окружению, также участвует в гонке за украинца вместе с другими клубами, включая «Атлетико», — написал Руди Галетти в своих соцсетях.

Напомним, в минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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