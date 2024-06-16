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11:20 (мск), источник: Vesti.kz

Кержаков отреагировал на первое поражение в «Кайрате»

Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков прокомментировал поражение от «Тобола» в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

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Источник: ФК «Спартак» Суботица

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 31-й минуте забил Игор Иванович.

«Сложно комментировать матч. Можно сказать одно — если ты не реализовываешь моменты, которые создаешь, то на победу рассчитывать невозможно. В середине первого тайма мы стали играть правильно, стало получаться держать мяч — то, что планировали. К сожалению, это получилось только после пропущенного гола. Во втором тайме контролировали игру, пытались отыграться, шли в каких-то моментах ва-банк. Поэтому, естественно, были и ответные атаки в наши ворота. К нашему сожалению, побеждает тот, кто забивает больше, и это был соперник», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Кайрата».

Для Кержакова это первая неудача в «Кайрате», который он возглавил 29 мая.

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