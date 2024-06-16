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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Хотел поработать в еврокубках». Чурчич откровенно высказался об уходе из «Тобола»

Бывший главный тренер «Тобола» Милич Чурчич в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал свой уход из костанайского клуба.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Тобол"

Сербский специалист отметил, что хотел продолжить работу в команде и выступить в еврокубках.

"После полутора лет работы мы покинули клуб. Таково решение руководства, они действуют в интересах команды. Это было с одной стороны неожиданно, а с одной ожидаемо. Я хотел поработать с командой в еврокубках. Но уважаю решение руководства, желаю успехов команде в чемпионате, Кубке, еврокубках, благодарю болельщиков за ту поддержку, которые они нам оказывали. Думаю, мы оставляем команду в нормальном состоянии, она способна решать все задачи.

Это большой опыт, мы завоевали два трофея, в то время как у клуба суммарно семь титулов в истории, считаю, это очень важно.

Слухи о том, что мог уйти еще зимой? Это требует много времени, чтобы объяснить какова была ситуация в тот момент. После победы в Кубке Казахстана, я для себя решил, что для меня «Тобол» в приоритете, хотя было много предложений. Я хотел работать с этой командой.

В этом сезоне мы создали практически новую команду, я хотел, чтобы сохранили костяк коллектив, хотя бы 50 процентов. Но в руководстве хотели собрать новый состав и я думаю сейчас команда способна решать высокие задачи", — заявил Чурчич.

Напомним, что под руководством Чурчича «Тобол» завоевал Кубок Казахстана и Суперкубок Казахстана, а также добрался до стадии плей-офф в квалификации Лиги конференций.

Исполняющим обязанности главного тренера «Тобола» после ухода Чурчича стал Нурбол Жумаскалиев.

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