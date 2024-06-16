Судьбу битвы фаворитов КПЛ решил один гол
В матче 11-го тура Казахстанской Премьер-Лиги «Астана» в Алматы сыграла домашний матч с шымкентским «Ордабасы», передает Vesti.kz.
Ордабасы
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В матче 11-го тура Казахстанской Премьер-Лиги «Астана» в Алматы сыграла домашний матч с шымкентским «Ордабасы», передает Vesti.kz.
Встреча выдалась не особо интересной и соперники фактически не имели голевых моментов. В итоге единственный гол у «Ордабасы» забил Еркебулан Тунгышбаев. В итоге, его точный удар стал решающим.
Победа принесла шымкентцам 19 очков и он оказался на втором месте в турнирной таблице. В свою очередь, «Астана» с 11 баллами идет на девятом месте.