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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:51 (мск), источник: Vesti.kz

Триллер произошел в матче КПЛ с участием «Актобе»

В матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги чемпионата по футболу семейский «Елимай» дома сыграл с «Актобе», передает Vesti.kz.

Елимай
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Гости вышли вперед благодаря точному удару Жайро Жана. В ответ в концовке встречи хозяева усилиями Никиты Корзуна сравняли счет. Во втором тайме Максим Самородов вновь вывел гостей вперед, на Майком в концовке встречи установил окончательный счет — 2:2.

Теперь у «Актобе» 19 очков и он лидер турнирной таблицы. В свою очередь, «Елимай» с 17 баллами находится на четвертой строчке.

Елимай
2:2
Первый тайм: 0:0
Актобе
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