Триллер произошел в матче КПЛ с участием «Актобе»
В матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги чемпионата по футболу семейский «Елимай» дома сыграл с «Актобе», передает Vesti.kz.
Елимай
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
В матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги чемпионата по футболу семейский «Елимай» дома сыграл с «Актобе», передает Vesti.kz.
Гости вышли вперед благодаря точному удару Жайро Жана. В ответ в концовке встречи хозяева усилиями Никиты Корзуна сравняли счет. Во втором тайме Максим Самородов вновь вывел гостей вперед, на Майком в концовке встречи установил окончательный счет — 2:2.
Теперь у «Актобе» 19 очков и он лидер турнирной таблицы. В свою очередь, «Елимай» с 17 баллами находится на четвертой строчке.