Триллер произошел в матче КПЛ с участием «Актобе»

Гости вышли вперед благодаря точному удару Жайро Жана. В ответ в концовке встречи хозяева усилиями Никиты Корзуна сравняли счет. Во втором тайме Максим Самородов вновь вывел гостей вперед, на Майком в концовке встречи установил окончательный счет — 2:2.

Теперь у «Актобе» 19 очков и он лидер турнирной таблицы. В свою очередь, «Елимай» с 17 баллами находится на четвертой строчке.