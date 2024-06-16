Глава «Кайрата» объяснил назначение Кержакова на пост главного тренера команды

«Кержаков, во-первых, — лучший бомбардир чемпионата России, он входит в “Клуб Федотова”, лучший бомбардир сборной России… Его харизма — быть лидером, наверное, сыграла свою роль. Плюс мы беседовали с ним точки зрения профессионализма, и он не хуже тех, с кем мы вели беседы. Тем более что последний год он учился в Италии — проходил практику в “Ювентусе” и “Интере”. Плюс он свободно владеет испанским языком. Когда мы делали анализ, больше у нас выпало на Александра Кержакова. У нас с ним контракт только до конца года. По итогам года мы садимся и, если видим изменения, которые он представил по модели игры, то мы и дальше будем с ним работать.