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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:52 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по футболу 2010 года Серхио Рамос покинул «Севилью»

Защитник является воспитанником команды.

СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

МАДРИД, 17 июня. /ТАСС/. Испанский защитник Серхио Рамос в связи с истечением срока контракта покинул футбольный клуб «Севилья». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Защитник является воспитанником команды и после ухода из французского ПСЖ выступал за нее с 2023 года. Также Рамос играл за «Севилью» с 2004 по 2005 год.

Рамосу 38 лет, с 2005 по 2021 год он выступал за мадридский «Реал», в составе которого четыре раза победил в Лиге чемпионов, пять раз выиграл чемпионат и два раза — Кубок Испании. С 2021 по 2023 год Рамос был футболистом ПСЖ, с которым дважды выиграл чемпионат Франции.

В составе сборной Испании защитник стал чемпионом мира (2010) и двукратным победителем чемпионатов Европы (2008, 2012).

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