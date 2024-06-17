Хвича попал в трансферный скандал. «Наполи» полыхает из-за его отца и агента
И это накануне старта Кварацхелии и Грузии на Евро-2024!
И это накануне старта Кварацхелии и Грузии на Евро-2024!
18 июня 2024 года — историческая дата для всего грузинского футбола. Именно в этот день национальная команда впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. За день до матча разгорелся скандал с Хвичей Кварацхелией, пожалуй, самым узнаваемым футболистом сборной Грузии. За это нужно сказать спасибо окружению игрока.
Пару лет назад Хвича перешёл в «Наполи» — итальянский клуб заплатил за трансфер € 13,3 млн. Сейчас игрока оценивают в € 80 млн (по данным Transfermarkt). Кошмар, катастрофа, разочарование — любое это слово подойдёт для характеристики прошедшего сезона «Наполи». Действующий чемпион Италии пролетел мимо еврокубков, заняв всего лишь 10-е место. Командой по ходу сезона руководили сразу три тренера. Кажется, теперь на этом посту появилась стабильность. «Наполи» пригласил тренера с именем — Антонио Конте подписал контракт до 2027 года.
Мамука Джугели (агент Хвичи) — человек, способный на резонансные высказывания. На этот раз он дал интервью грузинской прессе и прямым текстом сообщил о желании перевезти игрока в другой клуб: «У “Наполи” большие планы с Конте. Уверен, что в новом сезоне команда вернётся в Лигу чемпионов и поборется за скудетто. Но это не значит, что Квара хочет остаться в Наполи. Наше желание — сменить команду, однако ждём окончания чемпионата Европы, чтобы пока не беспокоить Хвичу. Приоритетная цель — перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов».
Но это не всё. Далее появились слова Бадри Кварацхелии — отца грузинского футболиста: «Не хочу, чтобы сын оставался в “Наполи”. В прошлом сезоне там несколько раз меняли тренера. В такой ситуации сложно играть. За два года Хвича поработал с четырьмя тренерами, что меня очень беспокоит. Но он сам примет решение о будущем. Я не говорил с Хвичей на эту тему, не буду делать этого до конца Евро-2024».
«Наполи» оперативно отреагировал на резонансные слова агента и отца футболиста: «Ссылаясь на заявления агента Кварацхелии Мамуки Джугели и его отца Бадри, “Наполи” напоминает, что у игрока есть контракт с клубом ещё на три года. Кварацхелия отсутствует на рынке. Не агенты и не отцы решают будущее игрока, у которого контракт с командой, а клуб “Наполи”! Конец истории».
Согласно данным Gazzetta dello Sport, в начале июня спортивный директор «Наполи» Джованни Манна встретился с окружением Кварацхелии в Милане. Менеджер представил новый спортивный проект, в котором Хвиче была уготована ведущая роль. Манна сделал акцент на уважении Конте к игроку и желании президента Де Лаурентиса возобновить переговоры о продлении контракта. Казалось, Кваре льстят слова Манны и Конте.
После резонансного заявления агента Gazzetta dello Sport вынесла свой вердикт: «Возникает подозрение, что встреча в Милане была большим блефом со стороны окружения грузинского футболиста. Агент в течение нескольких недель прорабатывал вариант с “ПСЖ” с зарплатой для футболиста в € 8 млн за сезон. Конечно, “Наполи” не в состоянии тягаться с такими финансовыми условиями. Казалось, приход Конте успокоил Квару. Но, очевидно, “ПСЖ” задел нужные струны, пообещав игроку большие деньги, место в стартовом составе и возможность выступать в Лиге чемпионов».
Другое издание — Corriere dello Sport — делает акцент на желании тренера сохранить футболиста в команде: «Конте ничего не хочет знать о возможной продаже Квары. То же самое касается и будущего Ди Лоренцо. Тренер считает капитана и грузинского футболиста важными элементами нового проекта. Эту позицию разделяют президент и спортивный директор клуба. Итог: Кварацхелия не продаётся».
По данным источника, спортивный директор «Наполи» Манна вылетит в Германию на встречу с Хвичей и его агентом. Это произойдёт 26 июня — сразу после презентации Конте в качестве нового тренера. Кстати, именно 26-го числа Грузия проведёт заключительный матч на групповой стадии Евро-2024.
Грузинский журналист Каха Дгебуадзе раскритиковал действия агента Джугели: «Я прочитал интервью с Мамукой и, честно говоря, был в замешательстве. Во-первых, это слишком непрофессионально. О таком не говорят публично. Неаполь — город, который видел Марадону. И среди нынешних футболистов нет никого более великого, чем Диего. Квара многое дал “Наполи”, но и местные болельщики сильно его любят. Как пел Шарль Азнавур (французский шансонье и композитор. — Прим. “Чемпионата”): “Вы должны знать, как встать из-за стола”. Вот в чём суть. Нужно уметь правильно прощаться. Если всё пойдёт так, как об этом говорит Мамука, я буду разочарован. В этой истории я на стороне моих неаполитанских друзей, потому что дело не только в деньгах и турнирах».
Итальянский журналист Энрико Варриале считает, что Кварацхелии стоит задуматься о смене агента: «Думаю, подобными высказываниями Джугели рискует лишить своего клиента двух-трёх лет карьеры. На месте Квары я бы поменял агента».
Tuttonapoli.net — итальянский сайт, который специализируется на «Наполи». Там тоже в какой-то степени пропесочили агента и футболиста, вспомнив, как Хвича играл в Лиге чемпионов:
«Никто не сомневается в таланте Кварацхелии. Яркая звезда, проявившая себя даже в прошлом сезоне, который в целом получился разочаровывающим. Но Квара всё ещё не дотягивает до уровня Мбаппе или Беллингема. Он забил всего два мяча в Лиге чемпионов за два сезона. Оба — в год чемпионства, когда играл за команду мечты. Оба — в ворота “Аякса” (один — с пенальти). Это было 4 и 12 октября 2022 года. В сезоне-2023/2024 у Хвичи 0 голов в главном клубном турнире. То есть Квара не забивает в Лиге чемпионов почти два года. Знает ли об этом агент футболиста?
Плюс мы помним, что он не реализовал пенальти в четвертьфинале с «Миланом». Роковая ошибка, стоившая команде места в турнире. А что в прошедшем сезоне? Восемь матчей в ЛЧ — 0 голов. Кварацхелия — звезда «Наполи», но он ещё не достиг уровня, позволяющего его агенту вести переговоры с топ-клубами. Если уже есть готовое предложение («ПСЖ»?), то нужно удовлетворить требования Де Лаурентиса".
Интересно, чем завершится вся эта сага. Судя по всему, ближайшие недели будут очень напряжёнными для менеджмента «Наполи».
Кирилл Закатченко