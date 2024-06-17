Хвича попал в трансферный скандал. «Наполи» полыхает из-за его отца и агента

Трансферы футбола, лето-2024, скандал с Хвичей Кварацхелией, слова агента и отца, уйдёт ли из Наполи, реакция прессы, что дальше | Источник: Getty Images

18 июня 2024 года — историческая дата для всего грузинского футбола. Именно в этот день национальная команда впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. За день до матча разгорелся скандал с Хвичей Кварацхелией, пожалуй, самым узнаваемым футболистом сборной Грузии. За это нужно сказать спасибо окружению игрока.

Агент желает, чтобы Хвича играл в Лиге чемпионов. Отец Кварацхелии хочет трансфера игрока в другой клуб

Пару лет назад Хвича перешёл в «Наполи» — итальянский клуб заплатил за трансфер € 13,3 млн. Сейчас игрока оценивают в € 80 млн (по данным Transfermarkt). Кошмар, катастрофа, разочарование — любое это слово подойдёт для характеристики прошедшего сезона «Наполи». Действующий чемпион Италии пролетел мимо еврокубков, заняв всего лишь 10-е место. Командой по ходу сезона руководили сразу три тренера. Кажется, теперь на этом посту появилась стабильность. «Наполи» пригласил тренера с именем — Антонио Конте подписал контракт до 2027 года.

Мамука Джугели (агент Хвичи) — человек, способный на резонансные высказывания. На этот раз он дал интервью грузинской прессе и прямым текстом сообщил о желании перевезти игрока в другой клуб: «У “Наполи” большие планы с Конте. Уверен, что в новом сезоне команда вернётся в Лигу чемпионов и поборется за скудетто. Но это не значит, что Квара хочет остаться в Наполи. Наше желание — сменить команду, однако ждём окончания чемпионата Европы, чтобы пока не беспокоить Хвичу. Приоритетная цель — перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов».

Но это не всё. Далее появились слова Бадри Кварацхелии — отца грузинского футболиста: «Не хочу, чтобы сын оставался в “Наполи”. В прошлом сезоне там несколько раз меняли тренера. В такой ситуации сложно играть. За два года Хвича поработал с четырьмя тренерами, что меня очень беспокоит. Но он сам примет решение о будущем. Я не говорил с Хвичей на эту тему, не буду делать этого до конца Евро-2024».

«Наполи» жёстко отреагировал на слова окружения Кварацхелии. В Италии недовольны этими высказываниями

«Наполи» оперативно отреагировал на резонансные слова агента и отца футболиста: «Ссылаясь на заявления агента Кварацхелии Мамуки Джугели и его отца Бадри, “Наполи” напоминает, что у игрока есть контракт с клубом ещё на три года. Кварацхелия отсутствует на рынке. Не агенты и не отцы решают будущее игрока, у которого контракт с командой, а клуб “Наполи”! Конец истории».

Согласно данным Gazzetta dello Sport, в начале июня спортивный директор «Наполи» Джованни Манна встретился с окружением Кварацхелии в Милане. Менеджер представил новый спортивный проект, в котором Хвиче была уготована ведущая роль. Манна сделал акцент на уважении Конте к игроку и желании президента Де Лаурентиса возобновить переговоры о продлении контракта. Казалось, Кваре льстят слова Манны и Конте.

После резонансного заявления агента Gazzetta dello Sport вынесла свой вердикт: «Возникает подозрение, что встреча в Милане была большим блефом со стороны окружения грузинского футболиста. Агент в течение нескольких недель прорабатывал вариант с “ПСЖ” с зарплатой для футболиста в € 8 млн за сезон. Конечно, “Наполи” не в состоянии тягаться с такими финансовыми условиями. Казалось, приход Конте успокоил Квару. Но, очевидно, “ПСЖ” задел нужные струны, пообещав игроку большие деньги, место в стартовом составе и возможность выступать в Лиге чемпионов».

Другое издание — Corriere dello Sport — делает акцент на желании тренера сохранить футболиста в команде: «Конте ничего не хочет знать о возможной продаже Квары. То же самое касается и будущего Ди Лоренцо. Тренер считает капитана и грузинского футболиста важными элементами нового проекта. Эту позицию разделяют президент и спортивный директор клуба. Итог: Кварацхелия не продаётся».

По данным источника, спортивный директор «Наполи» Манна вылетит в Германию на встречу с Хвичей и его агентом. Это произойдёт 26 июня — сразу после презентации Конте в качестве нового тренера. Кстати, именно 26-го числа Грузия проведёт заключительный матч на групповой стадии Евро-2024.

Грузинский журналист Каха Дгебуадзе раскритиковал действия агента Джугели: «Я прочитал интервью с Мамукой и, честно говоря, был в замешательстве. Во-первых, это слишком непрофессионально. О таком не говорят публично. Неаполь — город, который видел Марадону. И среди нынешних футболистов нет никого более великого, чем Диего. Квара многое дал “Наполи”, но и местные болельщики сильно его любят. Как пел Шарль Азнавур (французский шансонье и композитор. — Прим. “Чемпионата”): “Вы должны знать, как встать из-за стола”. Вот в чём суть. Нужно уметь правильно прощаться. Если всё пойдёт так, как об этом говорит Мамука, я буду разочарован. В этой истории я на стороне моих неаполитанских друзей, потому что дело не только в деньгах и турнирах».

Итальянский журналист Энрико Варриале считает, что Кварацхелии стоит задуматься о смене агента: «Думаю, подобными высказываниями Джугели рискует лишить своего клиента двух-трёх лет карьеры. На месте Квары я бы поменял агента».

Tuttonapoli.net — итальянский сайт, который специализируется на «Наполи». Там тоже в какой-то степени пропесочили агента и футболиста, вспомнив, как Хвича играл в Лиге чемпионов:

«Никто не сомневается в таланте Кварацхелии. Яркая звезда, проявившая себя даже в прошлом сезоне, который в целом получился разочаровывающим. Но Квара всё ещё не дотягивает до уровня Мбаппе или Беллингема. Он забил всего два мяча в Лиге чемпионов за два сезона. Оба — в год чемпионства, когда играл за команду мечты. Оба — в ворота “Аякса” (один — с пенальти). Это было 4 и 12 октября 2022 года. В сезоне-2023/2024 у Хвичи 0 голов в главном клубном турнире. То есть Квара не забивает в Лиге чемпионов почти два года. Знает ли об этом агент футболиста?

Плюс мы помним, что он не реализовал пенальти в четвертьфинале с «Миланом». Роковая ошибка, стоившая команде места в турнире. А что в прошедшем сезоне? Восемь матчей в ЛЧ — 0 голов. Кварацхелия — звезда «Наполи», но он ещё не достиг уровня, позволяющего его агенту вести переговоры с топ-клубами. Если уже есть готовое предложение («ПСЖ»?), то нужно удовлетворить требования Де Лаурентиса".

Интересно, чем завершится вся эта сага. Судя по всему, ближайшие недели будут очень напряжёнными для менеджмента «Наполи».