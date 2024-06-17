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19:20 (мск), источник: Sport24

«Хьюстон» подписал экс-форварда «Спартака» Понсе за рекордную для себя сумму

Нападающий АЕКа Эсекьель Понсе перешел в «Хьюстон», сообщается на официальном сайте клуба MLS.

АЕК
Спартак
«Хьюстон» подписал экс-форварда «Спартака» Понсе за рекордную для себя сумму | Источник: РИА "Новости"

В «Хьюстоне» отметили, что сумма трансфера стала рекордной для команды, не уточнив цифры.

Контракт Понсе рассчитан до лета 2027 года и включает опцию продления до декабря 2027-го и 2028-го.

Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 по январь 2022 года. В сезоне-2023/24 аргентинский игрок провел за АЕК 38 матчей и забил 16 голов.

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