«Хьюстон» подписал экс-форварда «Спартака» Понсе за рекордную для себя сумму
Нападающий АЕКа Эсекьель Понсе перешел в «Хьюстон», сообщается на официальном сайте клуба MLS.
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В «Хьюстоне» отметили, что сумма трансфера стала рекордной для команды, не уточнив цифры.
Контракт Понсе рассчитан до лета 2027 года и включает опцию продления до декабря 2027-го и 2028-го.
Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 по январь 2022 года. В сезоне-2023/24 аргентинский игрок провел за АЕК 38 матчей и забил 16 голов.