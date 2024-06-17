«Хьюстон» подписал экс-форварда «Спартака» Понсе за рекордную для себя сумму | Источник: РИА "Новости"

В «Хьюстоне» отметили, что сумма трансфера стала рекордной для команды, не уточнив цифры.

Контракт Понсе рассчитан до лета 2027 года и включает опцию продления до декабря 2027-го и 2028-го.