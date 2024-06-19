Неожиданным разгромом обернулся матч за выход в финал Кубка Казахстана

Источник: ФК "Атырау"

Матч в Атырау завершился разгромом костанайцев (4:0), которые являются действующими обладателями трофея.

На 18-й минуте «нефтяники» усилиями белоруса Николая Сигневича забили первый гол. В первом тайме хозяева поля еще раз огорчили костанайцев: на 40-й минуте гол на свой счет записал словацкий легионер Якоб Новак.

На 53-й минуте Сигневич оформил дубль, а окончательный результат был установлен Ринатом Дужматовым на 99-й минуте.

Напомним, в первом матче «Тобол» минимально обыграл «Атырау» на своем поле со счетом 1:0.