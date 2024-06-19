Неожиданным разгромом обернулся матч за выход в финал Кубка Казахстана
«Атырау» и «Тобол» сыграли в ½ финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Атырау
Тобол Кс
Матч в Атырау завершился разгромом костанайцев (4:0), которые являются действующими обладателями трофея.
На 18-й минуте «нефтяники» усилиями белоруса Николая Сигневича забили первый гол. В первом тайме хозяева поля еще раз огорчили костанайцев: на 40-й минуте гол на свой счет записал словацкий легионер Якоб Новак.
На 53-й минуте Сигневич оформил дубль, а окончательный результат был установлен Ринатом Дужматовым на 99-й минуте.
Напомним, в первом матче «Тобол» минимально обыграл «Атырау» на своем поле со счетом 1:0.
В другом полуфинале в Семее встречаются «Елимай» и «Актобе». В первой игре красно-белые победили со счетом 2:0.