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19:58 (мск), источник: Газета.Ру

Стало известно, покинет ли Захарян «Реал Сосьедад»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал, что клуб не планирует расставаться с российским футболистом Арсеном Захаряном, передает Sport24.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Реал Сосьедад"

«Клуб доволен выступлением Захаряна и ожидает от него в следующем сезоне еще большего. У нас нет никаких планов расставаться с Арсеном или отдавать его в аренду», — сказал Мундуате.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Полузащитник сыграл в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

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