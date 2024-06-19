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20:14 (мск), источник: Vesti.kz

Драмой обернулся матч «Елимай» — «Актобе» за выход в финал Кубка Казахстана

«Елимай» и «Актобе» выявили финалиста Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Елимай
Актобе
Источник: ФК "Актобе"

Ответный матч ½ финала турнира в Семее завершился победой хозяев со счетом 2:1. «Актобе» первым вышел вперед после гола Максима Самородова на 36-й минуте.

Хозяева вслед за этим забили дважды: отличились роман Муртазаев на 51-й минуте и Дмитрий Шомко на 59-й минуте.

С 58-й минуты «Актобе» играл в меньшинстве после удаления Габи Кики. Однако это не позволило хозяевам развить преимущество.

Победа со счетом 2:1 также не позволила «Елимаю» выйти в финал Кубка Казахстана, поскольку в первой игре «Актобе» победил со счетом 2:0 и по итогам двух матчей оформил свое преимущество в противостоянии.

В финале красно-белые сыграют с «Атырау», который в другом полуфинале разгромил действующего обладателя трофея костанайский «Тобол».

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