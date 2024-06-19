Драмой обернулся матч «Елимай» — «Актобе» за выход в финал Кубка Казахстана
«Елимай» и «Актобе» выявили финалиста Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Елимай
Актобе
Ответный матч ½ финала турнира в Семее завершился победой хозяев со счетом 2:1. «Актобе» первым вышел вперед после гола Максима Самородова на 36-й минуте.
Хозяева вслед за этим забили дважды: отличились роман Муртазаев на 51-й минуте и Дмитрий Шомко на 59-й минуте.
С 58-й минуты «Актобе» играл в меньшинстве после удаления Габи Кики. Однако это не позволило хозяевам развить преимущество.
Победа со счетом 2:1 также не позволила «Елимаю» выйти в финал Кубка Казахстана, поскольку в первой игре «Актобе» победил со счетом 2:0 и по итогам двух матчей оформил свое преимущество в противостоянии.
В финале красно-белые сыграют с «Атырау», который в другом полуфинале разгромил действующего обладателя трофея костанайский «Тобол».