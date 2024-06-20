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08:35 (мск), источник: Sport24

Набиль Бенталеб был экстренно госпитализирован

Бывший игрок «Тоттенхэма» Набиль Бенталеб был доставлен в больницу с загадочной болезнью. 29-летний алжирский полузащитник заболел во вторник. Его нынешний клуб «Лилль» сообщил, что игрок был госпитализирован.

ЛилльЧемпионат Франции: таблица и календарь
Набиль Бенталеб был экстренно госпитализирован | Источник: Getty Images

«“Лилль” сообщает, что Набиль Бенталеб заболел вечером во вторник, 18 июня. Игрока немедленно поместили под опеку и отправили в университетскую больницу Лилля для госпитализации.

“Лилль” максимально тесно сопровождает Набиля во время этого испытания и оказывает ему всю свою поддержку. Клуб также призывает уважать частную жизнь игрока».

До сих пор остается неясным, какова природа болезни Бенталеба.

Бенталеб подписал контракт с «Лиллем» в августе прошлого года. В прошлом сезоне алжирец провел 34 матча за французский клуб и помог им занять четвертое место в Лиге 1.

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