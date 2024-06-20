Набиль Бенталеб был экстренно госпитализирован

«“Лилль” сообщает, что Набиль Бенталеб заболел вечером во вторник, 18 июня. Игрока немедленно поместили под опеку и отправили в университетскую больницу Лилля для госпитализации.



“Лилль” максимально тесно сопровождает Набиля во время этого испытания и оказывает ему всю свою поддержку. Клуб также призывает уважать частную жизнь игрока».