Черная полоса «Астаны» и очередное страдание «Тобола»? Превью к 12-му туру КПЛ

Источник: ФК "Актобе"

В ближайший уикенд нет очного противостояния больших команд, однако практически каждому лидеру придется приложить максимум усилий, ведь многие из них сыграют на выезде.

«Кызылжар» усугубит положение «Астаны» и Бабаяна?

Тому доверию, которое оказывают Григорию Бабаяну в «Астане» может позавидовать практически любой тренер в чемпионате Казахстана.

Столичный клуб не побеждает внутри лиги уже четыре матча кряду. С каждым туром шансы вклиниться в чемпионскую гонку со стороны «Астаны» тают на глазах.

Выезд в Петропавловск опять же не сулит команде Бабаяна ничего хорошего. «Кызылжар» традиционно опасен дома и в родных стенах коллектив Али Алиева способен свергнуть даже топ-соперника. И не лишним будет вспомнить, что в прошлом году «Астана» проиграла «Кызылжару» на выезде в крайне вязком и тактически изощренном матче.

«Тобол» вновь провалится в Атырау?

Оглушительное поражение «Тобола» в ответном полуфинальном матче Кубка Казахстана со стороны больно ударило по костанайцам. И пока, решение об отставке Милича Чурчича выглядит как минимум поспешным.

«Тобол» уже вылетел из одного турнира и находится в цейтноте перед стартом квалификации Лиги Европы. Слухи о новом тренере периодически появляются, но пока никакой конкретики.

На этом фоне костанайцы вновь едут на выезд к «Атырау». Тяжелые погодные условия, поле и моральное состояние — все это говорит против «Тобола». Но в то же время и у «Атырау» могут возникнуть проблемы, ведь после фееричного выхода в финал Кубка, восстановиться как эмоционально, так и физически достаточно непросто.

«Елимай» и «Ордабасы» спокойно заберут по три очка

Из лидирующей группы в относительно неплохом состоянии на данный момент находятся «Елимай» и «Ордабасы». Обе команды ждут игры в гостях, однако в своей нынешней форме они способны добыть дежурные победы.

Команде Карповича предстоит игра с «Тураном». У туркестанцев всего одна победа в семи последних матчах КПЛ и сейчас класс этих соперников просто несопоставим.

«Ордабасы» в примерно тех же условиях перед туром. Их соперник — «Женис». В столичном клубе уже сменили тренера, но пока положительной динамики не наблюдается. У «Жениса» серия из шести игр без побед в чемпионате. «Ордабасы» напротив в хорошем расположении духа после недавней победы над «Астаной» и более-менее стабилизировавшейся обстановке внутри клуба.

Дикая форма Самородова поможет «Актобе» снести кризисный «Шахтер»

Пока Андрей Финонченко в ожидании трансферов и усиления, ждать существенного преображения «Шахтера» не приходится. На молодой состав «горняков» давит давление результатов и положение в таблице. С таким грузом они отправляются в «Актобе».