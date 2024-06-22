«ПСЖ» имеет задолженность по зарплате перед Мбаппе в размере € 100 млн — L'Équipe | Источник: Getty Images

По информации источника, французский гранд не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы с апреля 2024 года. Подчёркивается, что сторона 25-летнего футболиста направила «ПСЖ» официальное уведомление с требованием выплатить деньги.

В ожидании решения конфликта в судебном порядке обе стороны обменялись письмами, в которых изложили свои версии событий, резко отличающиеся друг от друга.