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00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» имеет задолженность по зарплате перед Мбаппе в размере € 100 млн — L'Équipe

«ПСЖ» имеет задолженность по зарплате перед бывшим нападающим Килианом Мбаппе в размере € 100 млн. Об этом сообщает L'Équipe.

ПСЖ
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«ПСЖ» имеет задолженность по зарплате перед Мбаппе в размере € 100 млн — L'Équipe | Источник: Getty Images

По информации источника, французский гранд не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы с апреля 2024 года. Подчёркивается, что сторона 25-летнего футболиста направила «ПСЖ» официальное уведомление с требованием выплатить деньги.

В ожидании решения конфликта в судебном порядке обе стороны обменялись письмами, в которых изложили свои версии событий, резко отличающиеся друг от друга.

Напомним, Мбаппе покинул парижский клуб по окончании минувшего сезона. 3 июня мадридский «Реал» официально объявил, что 25-летний нападающий стал их игроком. На текущий момент Мбаппе выступает на Евро-2024 в составе сборной Франции.

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