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18:34 (мск), источник: Vesti.kz

Драмой с незабитым пенальти и удалением обернулся матч КПЛ-2024

Талдыкорганский «Жетысу» и кызылординский «Кайсар» встретились в матче 12-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Жетысу
КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Жетысу"

Встреча в Талдыкоргане завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Первыми вышли вперед игроки «Кайсара»: на второй минуте гол забил Валерий Громыко. На 21-й минуте Серикжан Мужиков сравнял счет, он же, на 32-й минуте не забив пенальти, упустил возможность вывести «Жетысу» вперед. Победу гостям на 67-й минуте принес Руслан Юденков. Более того хозяева поля на 90-й минуте остались в меньшинстве после удаления Мужикова.

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