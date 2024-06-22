Драмой с незабитым пенальти и удалением обернулся матч КПЛ-2024
Талдыкорганский «Жетысу» и кызылординский «Кайсар» встретились в матче 12-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.
Жетысу
КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Талдыкорганский «Жетысу» и кызылординский «Кайсар» встретились в матче 12-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Талдыкоргане завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Первыми вышли вперед игроки «Кайсара»: на второй минуте гол забил Валерий Громыко. На 21-й минуте Серикжан Мужиков сравнял счет, он же, на 32-й минуте не забив пенальти, упустил возможность вывести «Жетысу» вперед. Победу гостям на 67-й минуте принес Руслан Юденков. Более того хозяева поля на 90-й минуте остались в меньшинстве после удаления Мужикова.