Григорий Бабаян сделал заявление после победы «Астаны»

Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.

"Было видно, что команда находится под большим давлением, давно не побеждали. Хотя первый тайм провели неплохо. Нужно отметить поле, оно очень хорошего качества, полив. Было приятно здесь играть впервые после реконструкции. На таком поле можно играть в футбол, и мы играли, было много ударов, но к сожалению, не залетел мяч. Самое главное, что мы не потеряли организацию, продолжили гнуть свою линию.

В начале второго тайма 10−15 минут потеряли контроль, пришлось сделать замены. Для нас было важно одержать победу в этом матче. Думаю, что те футболисты, которые вышли на замену, также выложились на все 100 процентов. Поэтому я бы отметил всю команду«, — цитирует Бабаяна пресс-служба “Астаны”.

Для столичного клуба это первая победа в последних пяти матчах чемпионата Казахстана. Ранее «Астана» сыграла вничью с «Актобе» и «Кайсаром» (оба раза счет 1:1) и уступила «Атырау» и «Ордабасы» (дважды 0:1).