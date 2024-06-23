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16:14 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Жироне» ответили, при каком условии клуб продаст Довбика

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель рассказал, при каком условии каталонский клуб будет готов продать нападающего Артёма Довбика.

Жирона
В «Жироне» ответили, при каком условии клуб продаст Довбика | Источник: Getty Images

«Мы [сейчас] должны покупать [футболистов] для того, чтобы укреплять проект. Я не хочу продавать Довбика, но если за него заплатят € 40 млн, то ничего не поделаешь, его придётся продать. Самое главное — это использовать данную ситуацию для сохранения “Жироны” в элите», — приводит слова Карселя Sport.es.

Напомним, ранее появлялась информация, что сумма отступных за 27-летнего футболиста составляет € 40 млн.

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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