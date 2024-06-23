В «Жироне» ответили, при каком условии клуб продаст Довбика

«Мы [сейчас] должны покупать [футболистов] для того, чтобы укреплять проект. Я не хочу продавать Довбика, но если за него заплатят € 40 млн, то ничего не поделаешь, его придётся продать. Самое главное — это использовать данную ситуацию для сохранения “Жироны” в элите», — приводит слова Карселя Sport.es.