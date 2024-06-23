В «Жироне» ответили, при каком условии клуб продаст Довбика
Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель рассказал, при каком условии каталонский клуб будет готов продать нападающего Артёма Довбика.
Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель рассказал, при каком условии каталонский клуб будет готов продать нападающего Артёма Довбика.
«Мы [сейчас] должны покупать [футболистов] для того, чтобы укреплять проект. Я не хочу продавать Довбика, но если за него заплатят € 40 млн, то ничего не поделаешь, его придётся продать. Самое главное — это использовать данную ситуацию для сохранения “Жироны” в элите», — приводит слова Карселя Sport.es.
Напомним, ранее появлялась информация, что сумма отступных за 27-летнего футболиста составляет € 40 млн.
В минувшем сезоне Довбик принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.