Легенда «Реала» Рауль может покинуть клуб и возглавить «Севилью»

Как сообщает AS, если Рауль получит заманчивое предложение, то рассмотрит его. По данным источника, активный интерес к специалисту проявляет «Севилья».

Также отмечается, что «Реал» очень высоко ценит экс-капитана команды, и примет его решение, если тот захочет уйти.