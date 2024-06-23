Легенда «Реала» Рауль может покинуть клуб и возглавить «Севилью»
Легенда «Реала» Рауль может покинуть систему мадридского клуба.
Легенда «Реала» Рауль может покинуть систему мадридского клуба.
В данный момент испанец возглавляет «Кастилью».
Как сообщает AS, если Рауль получит заманчивое предложение, то рассмотрит его. По данным источника, активный интерес к специалисту проявляет «Севилья».
Также отмечается, что «Реал» очень высоко ценит экс-капитана команды, и примет его решение, если тот захочет уйти.