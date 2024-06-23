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16:18 (мск), источник: Sport24

Легенда «Реала» Рауль может покинуть клуб и возглавить «Севилью»

Легенда «Реала» Рауль может покинуть систему мадридского клуба.

Источник: AP 2023

В данный момент испанец возглавляет «Кастилью».

Как сообщает AS, если Рауль получит заманчивое предложение, то рассмотрит его. По данным источника, активный интерес к специалисту проявляет «Севилья».

Также отмечается, что «Реал» очень высоко ценит экс-капитана команды, и примет его решение, если тот захочет уйти.

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