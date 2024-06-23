В азербайджанском «Туране» объяснили назначение Бердыева на пост главного тренера команды

«Курбан Бердыев действительно подписал контракт с нашим клубом, “Тураном”, в формате “2+1”. Мы внимательно обсуждали условия сотрудничества, учитывая стратегические цели нашего клуба и видение Курбана Бердыева. В итоге мы пришли к общему мнению о ключевых аспектах сотрудничества и подписали контракт.



Мы решили начать сотрудничество с Курбаном Бердыевым, потому что он является одним из самых опытных и уважаемых тренеров в российском футболе. Его успехи на тренерском поприще, включая успешные периоды в “Рубине” и “Ростове”, свидетельствуют о его высоких профессиональных качествах. Мы уверены, что его опыт и тактическое мышление помогут нашей команде достичь новых высот», — приводит слова Балакишиева «РИА Новости Спорт».