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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

В азербайджанском «Туране» объяснили назначение Бердыева на пост главного тренера команды

Вице-президент азербайджанского клуба «Туран» Али Балакишиев объяснил назначение туркменистанского специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

В азербайджанском «Туране» объяснили назначение Бердыева на пост главного тренера команды | Источник: Чемпионат.com

«Курбан Бердыев действительно подписал контракт с нашим клубом, “Тураном”, в формате “2+1”. Мы внимательно обсуждали условия сотрудничества, учитывая стратегические цели нашего клуба и видение Курбана Бердыева. В итоге мы пришли к общему мнению о ключевых аспектах сотрудничества и подписали контракт.

Мы решили начать сотрудничество с Курбаном Бердыевым, потому что он является одним из самых опытных и уважаемых тренеров в российском футболе. Его успехи на тренерском поприще, включая успешные периоды в “Рубине” и “Ростове”, свидетельствуют о его высоких профессиональных качествах. Мы уверены, что его опыт и тактическое мышление помогут нашей команде достичь новых высот», — приводит слова Балакишиева «РИА Новости Спорт».

71-летний Курбан Бердыев известен работой в «Рубине» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год, а также в «Ростове» с 2014 по 2016 год. Под его руководством «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок страны и два национальных Суперкубка, а «Ростов» становился серебряным призёром чемпионата страны. Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он покинул в начале текущего года, став затем советником президента дагестанского клуба.

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