«Актобе» едва не потерял лидерство в КПЛ
«Актобе» на домашнем стадионе в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана сыграл против карагандинского «Шахтера», передают Vesti.kz.
Актобе
Шахтер КгЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Актобе» на домашнем стадионе в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана сыграл против карагандинского «Шахтера», передают Vesti.kz.
В первом тайме команды не сумели поразить ворота друг друга. Однако, во второй половине подопечные Дмитрия Парфенова продолжили давление на ворота гостей и добились своего.
После индивидуального прохода отличился доминиканский нападающий Дорни Ромеро.
В конце встречи «Шахтер» пытался спасти матч, однако оборона «Актобе» сыграла без помарок — 1:0.
Таким образом, «Актобе» после 11 матчей набрал 22 очка, «красно-белые» вместе с «Ордабасы» делят первое место в КПЛ.