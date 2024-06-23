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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» едва не потерял лидерство в КПЛ

«Актобе» на домашнем стадионе в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана сыграл против карагандинского «Шахтера», передают Vesti.kz.

Актобе
Шахтер КгЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Актобе"

В первом тайме команды не сумели поразить ворота друг друга. Однако, во второй половине подопечные Дмитрия Парфенова продолжили давление на ворота гостей и добились своего.

После индивидуального прохода отличился доминиканский нападающий Дорни Ромеро.

В конце встречи «Шахтер» пытался спасти матч, однако оборона «Актобе» сыграла без помарок — 1:0.

Таким образом, «Актобе» после 11 матчей набрал 22 очка, «красно-белые» вместе с «Ордабасы» делят первое место в КПЛ.

Актобе
-:-
Первый тайм: 0:0
Шахтер Кг
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