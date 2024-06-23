«Елимай» в драматичном стиле потерял очки в игре с аутсайдером чемпионата Казахстана

Источник: ФК "Елимай"

Первый тайм в исполнении команд Рината Алюетова и Андрея Карповича получился насыщенным и богатым на голы. На 33-й минуте Дмитрий Яшин вывел гостей вперед. На 43-й минуте Антонио Яколич сравнял счет. А в компенсированное время к первому тайму Сергей Кейлер забил второй гол «Елимая».

После перерыва команды сыграли более рационально. При этом, на 61-й минуте «Туран» остался в меньшинстве — красную карточку заработал Марко Николич.

Однако, команда Алюетова не сдалась и на 94-й минуте сравняла счет, отличился Артем Дмитриев. В итоге, «Елимай» имея численное большинство потерял очки в игре с командой из нижней части таблицы 2:2.