«Эспаньол» спустя год вернулся в Ла Лигу

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456241705&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оба гола в концовке первого тайма забил Хави Пуадо. В запасе у каталонской команды остался сенегальский нападающий Кейта Бальде, арендованный у московского «Спартака».

Первая встреча завершилась победой «Реала Овьедо» (1:0). Таким образом, по сумме двух матчей победителем противостояния стала команда из Барселоны.