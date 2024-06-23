«Эспаньол» спустя год вернулся в Ла Лигу
В ответном матче финала плей-офф за право выступать в Ла Лиге в сезоне 2024/25 «Эспаньол» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Реал Овьедо».
Эспаньол
В ответном матче финала плей-офф за право выступать в Ла Лиге в сезоне 2024/25 «Эспаньол» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Реал Овьедо».
Оба гола в концовке первого тайма забил Хави Пуадо. В запасе у каталонской команды остался сенегальский нападающий Кейта Бальде, арендованный у московского «Спартака».
Первая встреча завершилась победой «Реала Овьедо» (1:0). Таким образом, по сумме двух матчей победителем противостояния стала команда из Барселоны.
«Эспаньол» вернулся в высший дивизион испанского футбола, из которого вылетел в 2023 году.