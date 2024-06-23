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23:04 (мск), источник: Sport24

«Эспаньол» спустя год вернулся в Ла Лигу

В ответном матче финала плей-офф за право выступать в Ла Лиге в сезоне 2024/25 «Эспаньол» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Реал Овьедо».

Эспаньол
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Оба гола в концовке первого тайма забил Хави Пуадо. В запасе у каталонской команды остался сенегальский нападающий Кейта Бальде, арендованный у московского «Спартака».

Первая встреча завершилась победой «Реала Овьедо» (1:0). Таким образом, по сумме двух матчей победителем противостояния стала команда из Барселоны.

«Эспаньол» вернулся в высший дивизион испанского футбола, из которого вылетел в 2023 году.

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