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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» готов продать украинского футболиста за 35 млн евро, пишут СМИ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Реал» готов продать украинского вратаря Андрея Лунина за 35 млн евро, сообщает Defensa Central.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан еще на один сезон. Отмечается, что приоритетом президента «Реала» Флорентино Переса остается продолжение сотрудничества с украинцем, однако Лунин до сих пор не дал ответ на поступившее ему предложение о продлении соглашения.

Как пишет источник, в связи с этим «Реал» в случае появления предложений от других клубов не станет удерживать Лунина. Интерес к нему проявляют английские «Арсенал», «Ньюкасл», а также мадридский «Атлетико».

Лунину 25 лет. В минувшем сезоне он провел 31 матч за мадридский клуб и 12 раз отыграл на ноль. В составе «Реала» Лунин стал двукратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов, выиграл Кубок Испании, два Суперкубка Испании, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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