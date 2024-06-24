«Реал» готов продать украинского футболиста за 35 млн евро, пишут СМИ
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Реал» готов продать украинского вратаря Андрея Лунина за 35 млн евро, сообщает Defensa Central.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Реал» готов продать украинского вратаря Андрея Лунина за 35 млн евро, сообщает Defensa Central.
Контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан еще на один сезон. Отмечается, что приоритетом президента «Реала» Флорентино Переса остается продолжение сотрудничества с украинцем, однако Лунин до сих пор не дал ответ на поступившее ему предложение о продлении соглашения.
Как пишет источник, в связи с этим «Реал» в случае появления предложений от других клубов не станет удерживать Лунина. Интерес к нему проявляют английские «Арсенал», «Ньюкасл», а также мадридский «Атлетико».
Лунину 25 лет. В минувшем сезоне он провел 31 матч за мадридский клуб и 12 раз отыграл на ноль. В составе «Реала» Лунин стал двукратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов, выиграл Кубок Испании, два Суперкубка Испании, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.