«Реал» готов продать украинского футболиста за 35 млн евро, пишут СМИ

Контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан еще на один сезон. Отмечается, что приоритетом президента «Реала» Флорентино Переса остается продолжение сотрудничества с украинцем, однако Лунин до сих пор не дал ответ на поступившее ему предложение о продлении соглашения.

Как пишет источник, в связи с этим «Реал» в случае появления предложений от других клубов не станет удерживать Лунина. Интерес к нему проявляют английские «Арсенал», «Ньюкасл», а также мадридский «Атлетико».