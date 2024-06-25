«Рома» объявила о продлении контракта с Де Росси до 2027 года

Напомним, 40-летний специалист занял должность главного тренера «Ромы» 16 января 2024 года, сменив на этом посту португальского наставника Жозе Моуринью. За этот период под его руководством «волки» провели 26 матчей во всех турнирах, в которых они 14 раз одержали победу, шесть раз сыграли вничью и шесть раз потерпели поражение. Предыдущий контракт Де Росси с «Ромой» был рассчитан до 30 июня 2024 года.