Больше миллиона евро. Назван самый дорогой футболист в Казахстане

Источник: ФК "Актобе"

По обновленным данным авторитетного портала Transfermarkt Самородов теперь стоит 1,2 миллиона евро. Он подорожал на 300 тысяч евро.

Примечательно, что в топ-3 трансферная стоимость у двоих игроков — Габи Кики («Актобе») и Валерия Громыко («Кайсар») составляет по 900 тысяч евро.

У остальных семи футболистов, входящих в топ-10 также одинаковая стоимость — по 800 тысяч евро: Артем Беседин, Асхат Тагыберген, Ловро Цвек (все «Ордабасы»), Иброхимхалил Юлдошев («Кайрат»), Макс Эбонг («Астана»), Егор Сорокин («Елимай») и Алибек Касым («Актобе»).