«Астана» объявила о переходе чемпиона Португалии и топ-защитника
«Астана» представила двух новых футболистов. Ими стали хорваты Карло Бартолец и Бранимир Калайца, передают Vesti.kz.
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«Астана» представила двух новых футболистов. Ими стали хорваты Карло Бартолец и Бранимир Калайца, передают Vesti.kz.
Бартолец — правый защитник и с большой игровой карьерой, выступал за датские команды «Копенгаген», «Осиек», «Нордшелланд» и «Локомотив» из Загреба. Контракт с Карло подписан сроком на 1,5 года. Игрок будет выступать под 2 номером.
Калайца — центральный защитник. Является чемпионом Португалии в составе «Бенфики». В последние годы играл за хорватский «Локомотив». Контракт с футболистом рассчитан на 2,5 года. В «Астане» будет выступать под 3 номером.