«Астана» объявила о переходе чемпиона Португалии и топ-защитника

Бартолец — правый защитник и с большой игровой карьерой, выступал за датские команды «Копенгаген», «Осиек», «Нордшелланд» и «Локомотив» из Загреба. Контракт с Карло подписан сроком на 1,5 года. Игрок будет выступать под 2 номером.