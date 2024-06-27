Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Дания
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Украина
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Словакия
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Грузия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Чехия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швейцария
Италия
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
23.06
Женис
Ордабасы
23.06
Атырау
Тобол Кс
23.06
Туран
Елимай
23.06
Актобе
Шахтер Кг
22.06
Жетысу
Кайсар
22.06
Кызыл-Жар
Астана
16.06
Елимай
Актобе
16.06
Жетысу
Женис
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:13 (мск), источник: Vesti.kz

Появились подробности строительства рекордного стадиона в Казахстане

В Шымкенте стартует строительство нового стадиона вместимостью 35 тысяч зрителей, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Первый камень будет заложен 28 июня. В мероприятии примет участие аким города Шымкент Габит Сыздыбеков.

Напомним, Центральный стадион имени Кажымукана был построен в 1969 году, он вмещает 20 тысяч человек и является домашней ареной местного «Ордабасы».

На данный момент самым вместительным стадионом в Казахстане является «Астана Арена» (30 тысяч зрителей).

В сезоне-2023 шымкентцы впервые в своей истории стали чемпионами страны и выступят в квалификации Лиги чемпионов.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь