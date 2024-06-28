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02:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар назвал главных претендентов на «Золотой мяч» — 2024

Нападающий сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос, кого он считает основными претендентами на «Золотой мяч» — 2024.

Реал
Неймар назвал главных претендентов на «Золотой мяч» — 2024 | Источник: Чемпионат.com

«Винисиус Жуниор — первый, Родриго [Гоэс] и Беллингем делят второе место. Мбаппе поставлю на третье место», — приводит слова Неймара RMC Sport.

Напомним, церемония вручения награды лучшему футболисту 2024 года пройдёт 28 октября в Париже. 4 сентября будут объявлены имена номинантов на «Золотой мяч».

В минувшем сезоне игроки мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Джуд Беллингем выиграли испанскую Примеру, а также завоевали трофей Лиги чемпионов. Нападающий Килиан Мбаппе, выступавший в прошлом сезоне в составе «ПСЖ», выиграл чемпионат Франции и Кубок Франции.

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