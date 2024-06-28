«Галатасарай» выкупил у «Челси» победителя Лиги чемпионов
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Турецкий «Галатасарай» объявил на своем официальном сайте о выкупе у английского «Челси» марокканского футболиста Хакима Зиеша.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Турецкий «Галатасарай» объявил на своем официальном сайте о выкупе у английского «Челси» марокканского футболиста Хакима Зиеша.
Сообщается, что зарплата 31-летнего футболиста в сезоне-2024/25 составит 2,85 миллиона евро. В случае выполнения условий продления контракта Зиеш в сезоне-2025/26 вновь заработает 2,85 млн евро.
Зиеш был арендовал «Галатасараем» в августе 2023 года с правом выкупа. В минувшем сезоне он сыграл за турецкий клуб 23 матча и забил 8 голов, выиграв чемпионат и Суперкубок Турции.
Марокканец выступал за «Челси» с 2020 года и стал с командой победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Также играл за нидерландские «Херенвен», «Твенте» и «Аякс». Сборная Марокко с Зиешем в составе в 2022 году стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.