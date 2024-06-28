Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Украина
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Грузия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Чехия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швейцария
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Германия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Англия
Словакия
Все события
22:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Галатасарай» выкупил у «Челси» победителя Лиги чемпионов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Турецкий «Галатасарай» объявил на своем официальном сайте о выкупе у английского «Челси» марокканского футболиста Хакима Зиеша.

Челси
Галатасарай
Источник: Пресс-служба клуба "Галатасарай"

Сообщается, что зарплата 31-летнего футболиста в сезоне-2024/25 составит 2,85 миллиона евро. В случае выполнения условий продления контракта Зиеш в сезоне-2025/26 вновь заработает 2,85 млн евро.

Зиеш был арендовал «Галатасараем» в августе 2023 года с правом выкупа. В минувшем сезоне он сыграл за турецкий клуб 23 матча и забил 8 голов, выиграв чемпионат и Суперкубок Турции.

Марокканец выступал за «Челси» с 2020 года и стал с командой победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Также играл за нидерландские «Херенвен», «Твенте» и «Аякс». Сборная Марокко с Зиешем в составе в 2022 году стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду
Украина стала худшей в легкой группе. Это главное разочарование Евро?
Российских теннисистов снова обяжут подписать декларацию перед Уимблдоном
Гейм, сет, жизнь. Умерла великая теннисистка и комментатор Анна Дмитриева
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь