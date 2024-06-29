«ПСЖ» не стал продлевать контракт с конкурентом Сафонова

Рико был госпитализирован в больницу в Севилье 28 мая 2023 года после падения с лошади, животное ударило его по голове. По данным СМИ, ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Спортсмен находился в реанимации в течение пяти недель. Его состояние оценивалось как стабильное, оно постепенно улучшалось. Однако вратарю все же потребовалось хирургическое вмешательство по поводу аневризмы.