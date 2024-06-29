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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«ПСЖ» не стал продлевать контракт с конкурентом Сафонова

RMC Sport: «ПСЖ» не стал продлевать контракт с испанским голкипером Серхио Рико.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AP 2023

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не стал продлевать соглашение с испанским голкипером Серхио Рико, сообщает RMC Sport.

Рико был госпитализирован в больницу в Севилье 28 мая 2023 года после падения с лошади, животное ударило его по голове. По данным СМИ, ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Спортсмен находился в реанимации в течение пяти недель. Его состояние оценивалось как стабильное, оно постепенно улучшалось. Однако вратарю все же потребовалось хирургическое вмешательство по поводу аневризмы.

14 июня «ПСЖ» объявил о подписании пятилетнего контракта с российским голкипером Матвеем Сафоновым. По информации ряда СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Рико 30 лет, он выступал за «ПСЖ» с сезона-2019/20, провел за команду 24 матча, став двукратным чемпионом Франции. Помимо этого выступал за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также английский «Фулхэм».

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