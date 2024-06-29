ПСВ выкупил американского защитника у «Барселоны»

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нидерландский ПСВ выкупил американского защитника Сержиньо Деста у испанской «Барселоны», сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба из Эйндховена в соцсети Х.

«Барселона» отдала Деста в аренду в ПСВ в августе 2023 года. Соглашение между клубами действовало до конца сезона-2023/24 и включало в себя право выкупа игрока. Теперь контракт Деста с ПСВ рассчитан до 2028 года. При этом «Барселона» будет иметь право на процент от любой будущей продажи футболиста.