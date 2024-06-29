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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ПСВ выкупил американского защитника у «Барселоны»

Нидерландский ПСВ выкупил американского защитника Деста у испанской «Барселоны».

ПСВ
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нидерландский ПСВ выкупил американского защитника Сержиньо Деста у испанской «Барселоны», сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба из Эйндховена в соцсети Х.

«Барселона» отдала Деста в аренду в ПСВ в августе 2023 года. Соглашение между клубами действовало до конца сезона-2023/24 и включало в себя право выкупа игрока. Теперь контракт Деста с ПСВ рассчитан до 2028 года. При этом «Барселона» будет иметь право на процент от любой будущей продажи футболиста.

Десту 23 года. Футболист перешел в «Барселону» из нидерландского «Аякса» в 2020 году. Всего он провел за испанский клуб 72 матча, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. В сезоне-2022/23 американец на правах аренды также выступал за итальянский «Милан». В составе сборной США защитник провел 33 матча и забил два мяча.

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