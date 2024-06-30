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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Елимай» установил неприятную серию в чемпионате Казахстана

В матче 13-го тура чемпионата Казахстана «Елимай» на домашнем стадионе в Семее принял талдыкорганский «Жетысу», передают Vesti.kz.

Елимай
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Елимай"

Команде Кайрата Нурдаулетова удалось удивить соперника и первыми открыть счет. На 54-й минуте Асхат Балтабеков поразил ворота Дениса Кавлинова прямым ударом с углового.

Однако, это событие взбодрило подопечных Андрея Карповича. На 62-й минуте кандидат в сборную Казахстана Иван Свиридов выровнял положение.

Несмотря на давление со стороны «Елимая», гостям удалось сдержать соперника и добыть ничью — 1:1.

Для «Елимая» это уже пятая ничья кряду в чемпионате Казахстана, команда Карповича не побеждает в КПЛ с 12 мая. После 12 матчей во внутреннем первенстве у «Елимая» 19 очков. У «Жетысу» на данный момент 16 очков после 12 игр.

Елимай
1:1
Первый тайм: 0:0
Жетысу
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