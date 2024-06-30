«Елимай» установил неприятную серию в чемпионате Казахстана
В матче 13-го тура чемпионата Казахстана «Елимай» на домашнем стадионе в Семее принял талдыкорганский «Жетысу», передают Vesti.kz.
В матче 13-го тура чемпионата Казахстана «Елимай» на домашнем стадионе в Семее принял талдыкорганский «Жетысу», передают Vesti.kz.
Команде Кайрата Нурдаулетова удалось удивить соперника и первыми открыть счет. На 54-й минуте Асхат Балтабеков поразил ворота Дениса Кавлинова прямым ударом с углового.
Однако, это событие взбодрило подопечных Андрея Карповича. На 62-й минуте кандидат в сборную Казахстана Иван Свиридов выровнял положение.
Несмотря на давление со стороны «Елимая», гостям удалось сдержать соперника и добыть ничью — 1:1.
Для «Елимая» это уже пятая ничья кряду в чемпионате Казахстана, команда Карповича не побеждает в КПЛ с 12 мая. После 12 матчей во внутреннем первенстве у «Елимая» 19 очков. У «Жетысу» на данный момент 16 очков после 12 игр.