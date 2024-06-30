«Елимай» установил неприятную серию в чемпионате Казахстана

Однако, это событие взбодрило подопечных Андрея Карповича. На 62-й минуте кандидат в сборную Казахстана Иван Свиридов выровнял положение.

Для «Елимая» это уже пятая ничья кряду в чемпионате Казахстана, команда Карповича не побеждает в КПЛ с 12 мая. После 12 матчей во внутреннем первенстве у «Елимая» 19 очков. У «Жетысу» на данный момент 16 очков после 12 игр.