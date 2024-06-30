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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» и «Тобол» сыграли невероятный матч с семью голами

Центральный матч 13-го тура чемпионата Казахстана был сыгран в Актобе, где местная команда приняла «Тобол», передают Vesti.kz.

Актобе
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Актобе"

Характер первого тайма оказался крайне неожиданным. На 16-й минуте счет открыл вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков — он замкнул передачу с углового.

На 27-й минуте ведущий полузащитник «Тобола» Ахмед Эль Мессауди удвоил преимущество после ошибки защитников «Актобе».

А на 45-й минуте Игорь Иванович сделал счет разгромным после стремительной контратаки команды Нурбола Жумаскалиева.

Однако, после перерыва «Актобе» едва не перевернул ход игры. На 53-й минуте Алибек Касым реализовал пенальти, а спустя еще шесть минут арбитр вновь указал на точку, с которой отличился Дорни Ромеро.

Подопечные Дмитрия Парфенова могли совершить камбэк, однако на 73-й минуте Чесноков оформил дубль и остудил пыл «красно-белых».

На 90-й минуте после изящной передачи Алибека Касыма доминиканец Ромеро вновь распечатал Стаса Покатилова. Но, сравнять счет у «Актобе» не получилось, со счетом 4:3 победу одержал «Тобол».

«Актобе» не сумел нагнать «Ордабасы» (25 очков) и теперь отстает от лидера КПЛ на три очка, имея в активе 22 балла. У «Тобола» 19 очков после 12 матчей.

Актобе
3:4
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
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