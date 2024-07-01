Мората очень близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

По информации Relevo, саудовский клуб «Аль-Кадисия» практически согласовал переход 31-летнего форварда. Отмечается, что на трансфер Мораты саудовцы в общей сложности потратят около 50 млн евро, при этом большая часть суммы уйдет на зарплату футболиста.

В минувшем сезоне Мората забил 21 гол и отдал 5 результативных передач в 48 матчах «Атлетико» во всех турнирах. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года.