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20:17 (мск), источник: Sport24

Мората очень близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Атлетико
Источник: Reuters

По информации Relevo, саудовский клуб «Аль-Кадисия» практически согласовал переход 31-летнего форварда. Отмечается, что на трансфер Мораты саудовцы в общей сложности потратят около 50 млн евро, при этом большая часть суммы уйдет на зарплату футболиста.

Ранее состав клуба из города Эль-Хубар пополнил партнер Мораты по сборной Испании — Начо, покинувший «Реал».

В минувшем сезоне Мората забил 21 гол и отдал 5 результативных передач в 48 матчах «Атлетико» во всех турнирах. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года.

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