Сенсацией обернулся матч с участием аутсайдера КПЛ

Источник: ФК "Туран"

Встреча в Шымкенте, где «Туран» принимает своих соперников завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Первый мяч туркестанцы забили на 14-й минуте. Его автором стал капитан команды сербский полузащитник Никола Цуцкич.

На 44-й минуте «Туран» мог развить преимущество, но француз Селим Бен Чоуг не реализовал пенальти.

Второй мяч «Туран» забил в компенсированное ко второму тайму время: на 95-й минуте отличился боливиец Вака Гутьерез.

«Атырау» отквитал мяч на 101-й минуте: ударом с пенальти отличился украинский хавбек Александр Нойок.