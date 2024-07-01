Сенсацией обернулся матч с участием аутсайдера КПЛ
Туркестанский «Туран» и «Атырау» закрыли программу 13-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.
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АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Туркестанский «Туран» и «Атырау» закрыли программу 13-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Шымкенте, где «Туран» принимает своих соперников завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Первый мяч туркестанцы забили на 14-й минуте. Его автором стал капитан команды сербский полузащитник Никола Цуцкич.
На 44-й минуте «Туран» мог развить преимущество, но француз Селим Бен Чоуг не реализовал пенальти.
Второй мяч «Туран» забил в компенсированное ко второму тайму время: на 95-й минуте отличился боливиец Вака Гутьерез.
«Атырау» отквитал мяч на 101-й минуте: ударом с пенальти отличился украинский хавбек Александр Нойок.
«Туран» набрал 12 очков и остался на 11 месте в таблице КПЛ. У «Атырау» 17 баллов и шестая строчка.