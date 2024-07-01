Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Португалия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Франция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Англия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Румыния
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Австрия
Турция
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
00:00
Туран
Атырау
30.06
Актобе
Тобол Кс
30.06
Елимай
Жетысу
29.06
Ордабасы
Кайсар
29.06
Кызыл-Жар
Шахтер Кг
29.06
Астана
Кайрат
23.06
Женис
Ордабасы
23.06
Атырау
Тобол Кс
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:14 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсацией обернулся матч с участием аутсайдера КПЛ

Туркестанский «Туран» и «Атырау» закрыли программу 13-го тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Туран
АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Туран"

Встреча в Шымкенте, где «Туран» принимает своих соперников завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Первый мяч туркестанцы забили на 14-й минуте. Его автором стал капитан команды сербский полузащитник Никола Цуцкич.

На 44-й минуте «Туран» мог развить преимущество, но француз Селим Бен Чоуг не реализовал пенальти.

Второй мяч «Туран» забил в компенсированное ко второму тайму время: на 95-й минуте отличился боливиец Вака Гутьерез.

«Атырау» отквитал мяч на 101-й минуте: ударом с пенальти отличился украинский хавбек Александр Нойок.

«Туран» набрал 12 очков и остался на 11 месте в таблице КПЛ. У «Атырау» 17 баллов и шестая строчка.

Туран
2:1
Первый тайм: 0:0
Атырау
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь