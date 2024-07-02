Миранчук не входит в планы «Аталанты» — Николо Скира

Напомним, российский футболист выступает в составе «Аталанты» с 2020 года. За этот период он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 19 результативными передачами. В минувшем сезоне 28-летний игрок сыграл в 42 матчах во всех соревнованиях, где забил четыре гола и сделал 12 ассистов.