«Тобол» официально определился с главным тренером

«Нурбол Жардемович является символом и легендой клуба, хорошо знаком с игроками команды и историей костанайского футбола. Первую игру в форме желто-зеленых Жумаскалиев провел в далеком 2000 году. Всего за “Тобол” Нурбол Жардемович сыграл более 500 матчей во всех турнирах. Жумаскалиев является рекордсменом по количеству голов в Премьер-лиге и голов в КПЛ за один клуб. Полузащитник является абсолютным рекордсменом по матчам за костанайский клуб, в составе желто-зеленых выигрывал Чемпионат страны, Кубок и все комплекты медалей. Признавался лучшим игроком и полузащитником Казахстана», — написала пресс-служба клуба.