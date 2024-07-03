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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» официально определился с главным тренером

ФК «Тобол» объявил о назначении Нурбола Жумаскалиева на пост главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Тобол"

Жумаскалиев возглавлял костанайский клуб в качестве исполняющего обязанности главного тренера, приступив к обязанностям после отставки прежнего наставника Милича Чурчича, который возглавлял казахстанский клуб с января 2023 года.

«Нурбол Жардемович является символом и легендой клуба, хорошо знаком с игроками команды и историей костанайского футбола. Первую игру в форме желто-зеленых Жумаскалиев провел в далеком 2000 году. Всего за “Тобол” Нурбол Жардемович сыграл более 500 матчей во всех турнирах. Жумаскалиев является рекордсменом по количеству голов в Премьер-лиге и голов в КПЛ за один клуб. Полузащитник является абсолютным рекордсменом по матчам за костанайский клуб, в составе желто-зеленых выигрывал Чемпионат страны, Кубок и все комплекты медалей. Признавался лучшим игроком и полузащитником Казахстана», — написала пресс-служба клуба.

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