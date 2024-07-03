«Астана» подписала форварда за 100 миллионов

Футболист, чей рост составляет 193 сантиметра выступал в составе албанской «Бесы», а также защищал цвета северомакедонского клуба «Работнички», забив там 12 голов и став бронзовым призером лиги. Кроме того, новичок «Астаны» выступал в чемпионате Финляндии в футболке «Лахти» также забил 19 голов.