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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» подписала форварда за 100 миллионов

ФК «Астана» объявила о подписании нигерийского нападающего Чинеду Джеффри, сообщают Vesti.kz. Контракт с легионером подписан на два с половиной года.

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Источник: ФК «Астана»

Футболист, чей рост составляет 193 сантиметра выступал в составе албанской «Бесы», а также защищал цвета северомакедонского клуба «Работнички», забив там 12 голов и став бронзовым призером лиги. Кроме того, новичок «Астаны» выступал в чемпионате Финляндии в футболке «Лахти» также забил 19 голов.

Transfermarkt оценивает стоимость нигерийца в 200 тысяч евро (свыше 100 миллионов тенге).

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