«Астана» подписала форварда за 100 миллионов
ФК «Астана» объявила о подписании нигерийского нападающего Чинеду Джеффри, сообщают Vesti.kz. Контракт с легионером подписан на два с половиной года.
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ФК «Астана» объявила о подписании нигерийского нападающего Чинеду Джеффри, сообщают Vesti.kz. Контракт с легионером подписан на два с половиной года.
Футболист, чей рост составляет 193 сантиметра выступал в составе албанской «Бесы», а также защищал цвета северомакедонского клуба «Работнички», забив там 12 голов и став бронзовым призером лиги. Кроме того, новичок «Астаны» выступал в чемпионате Финляндии в футболке «Лахти» также забил 19 голов.
Transfermarkt оценивает стоимость нигерийца в 200 тысяч евро (свыше 100 миллионов тенге).