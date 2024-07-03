Миранчук уедет из Италии в США? Какие варианты есть у россиянина для продолжения карьеры

Трансферы футбола, лето-2024, куда может перейти полузащитник Аталанты Алексей Миранчук, Болонья, Кальяри, Дженоа, Ди-Си Юнайтед | Источник: Getty Images

В прошедшем сезоне Алексей Миранчук завоевал самый главный трофей в своей карьере. По крайней мере, именно так сам россиянин охарактеризовал победу в Лиге Европы в составе «Аталанты». Правда, не исключено, что новый сезон он начнёт в составе другого клуба.

В середине июня появилась информация об интересе к игроку со стороны «Кальяри». Этот клуб с большим трудом сохранил место в Серии А — занял 16-е место в таблице (всего в турнире принимают участие 20 команд). Более того, по окончании сезона свой пост покинул легендарный тренер Клаудио Раньери — 72-летний мужчина ушёл на заслуженную пенсию.

Итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари подтвердил интерес к Миранчуку со стороны «Кальяри». По его данным, «Аталанта» готова расстаться с Алексеем за сумму, которая превышает € 10 млн. Правда, почти сразу агент россиянина Вадим Шпинёв опроверг информацию о желании бергамасков продать игрока в пределах обозначенной суммы. «Информация о готовности “Аталанты” продать Алексея за € 10 млн — это неправда», — сказал Шпинёв коллегам из Metaratings.

Почему Миранчук заинтересовал «Кальяри»? Издание Tutto Atalanta утверждает, что клуб с острова Сардиния привлекло умение Алексея адаптироваться к различным атакующим ролям. Руководство «Кальяри» видит в россиянине потенциальное усиление команды. Но тут важно договориться с «Аталантой» по финансовым условиям сделки.

Второй вариант для Миранчука — «Дженоа». Журналист Саша Тавольери утверждает, что генуэзский клуб может арендовать россиянина. Правда, не очень понятно, зачем это нужно «Аталанте». Через год Миранчук станет свободным агентом, и тогда бергамаски потеряют его бесплатно. А за аренду не получится получить приличную сумму. «Дженоа» по итогам прошлого сезона занял 11-е место в Серии А. Кстати, команду тренирует Альберто Джилардино — чемпион мира в составе сборной Италии.

Примерно в то же время появилась информация от журналиста Николо Скиры. Он утверждает, что Миранчук не входит в планы «Аталанты» и может перейти в другой клуб. А другой журналист — Андреа Элефант из Gazzetta dello Sport — также не исключил продажи россиянина.

«Я думаю, что продажа Миранчука в это трансферное окно возможна. Но это зависит от предложений, которые будут у клуба. “Аталанта” не рассчитывает на Миранчука в новом сезоне, потому что они подписывают Николо Дзаньоло. Он итальянец, моложе Алексея», — сказал журналист для Metaratings.

А может, Миранчук уедет за океан? Он интересен американскому клубу «Ди-Си Юнайтед» — сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. В своё время эту команду тренировал Уэйн Руни, а сейчас там играет бывший нападающий «Ливерпуля» Кристиан Бентеке (18 матчей, 14 голов в этом сезоне). К слову, бельгиец — один из трёх самых дорогостоящих футболистов «Ди-Си Юнайтед» (€ 2,5 млн). Стоимость Миранчука в четыре раза выше (по данным Transfermarkt). Сейчас «Ди-Си Юнайтед» занимает всего лишь 13-е место в Восточной конференции МЛС и пока не попадает даже в зону плей-ин.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера примерно месяц назад советовал Миранчуку остаться в «Аталанте».

Думаю, что Миранчуку нужно остаться в «Аталанте». Не вижу причин для его ухода. Я считаю, что это важный игрок для «Аталанты». Тренер видит, что Миранчук умеет делать на тренировке. Если Гасперини выпускает Алексея на поле, значит, тот заслужил это право. Массимо Каррера бывший главный тренер «Спартака»

В конце мая появилась информация о возможном переходе Миранчука в «Болонью». Этот клуб, в отличие от «Кальяри» и «Дженоа», сыграет в еврокубках. И не просто в еврокубках, а в Лиге чемпионов. «Аталанте» был интересен атакующий футболист «Болоньи» Риккардо Орсолини, и бергамаски хотели включить Миранчука в сделку, чтобы снизить стоимость итальянца. Правда, ещё тогда агент Шпинёв заявил, что не собирается комментировать слухи. С того момента слухов стало ещё больше, но понимания о будущем Миранчука до сих пор нет.