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21:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Елимай» представил забивного нападающего: он стоит 460 миллионов

Семейский «Елимай» объявил о подписании российского нападающего Ислама Машукова, сообщают Vesti.kz. 29-летний форвард оценивается порталом Transfermarkt в 900 тысяч евро (460 миллионов тенге).

Елимай
АланияПервая лига: таблица и календарьПервая лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Алания"

«Нападающий Ислам Машуков начал свою профессиональную карьеру в 2013 году в футбольном клубе “Алания” в чемпионате ФНЛ. В 2015 году перешел в действующий чемпион Грузии футбольный клуб “Дила” и принял участие в отборочных этапах Лиги Чемпионов. В сезоне 2021−2022 он был признан лучшим бомбардиром “Алании”. Он в прошедшем сезоне забил 14 голов в 35 матчах чемпионата ФНЛ и дошел со своей командой до полуфинала Кубка России. Добро пожаловать в “Елимай”, — сообщили в команде.

«Елимай» в КПЛ-2024 после 13-ти туров набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

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