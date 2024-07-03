«Елимай» представил забивного нападающего: он стоит 460 миллионов

«Нападающий Ислам Машуков начал свою профессиональную карьеру в 2013 году в футбольном клубе “Алания” в чемпионате ФНЛ. В 2015 году перешел в действующий чемпион Грузии футбольный клуб “Дила” и принял участие в отборочных этапах Лиги Чемпионов. В сезоне 2021−2022 он был признан лучшим бомбардиром “Алании”. Он в прошедшем сезоне забил 14 голов в 35 матчах чемпионата ФНЛ и дошел со своей командой до полуфинала Кубка России. Добро пожаловать в “Елимай”, — сообщили в команде.