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02:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек «Торино» Илич согласился на переход в «Зенит» — Calciomercato

Трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича в санкт-петербургский «Зенит» близок к завершению. Об этом сообщает Calciomercato.

Торино
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Хавбек «Торино» Илич согласился на переход в «Зенит» — Calciomercato | Источник: Getty Images

По сведениям источника, футболист согласился на условия личного контракта с «Зенитом» и дал добро на переезд в Санкт-Петербург. В последние часы стороны достигли договорённостей по всем нюансам трансфера, сделка по переходу серба практически закрыта.

Напомним, ранее стало известно, что туринский клуб согласился продать сербского хавбека в «Зенит» за € 25 млн. Гарантированно сине-бело-голубые заплатят итальянцам € 22 млн, ещё € 3 млн «Торино» может получить в качестве бонусов. «Зенит» предложил сербскому полузащитнику зарплату в размере € 3 млн в год.

23-летний Иван Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.

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